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Сегодня в Башкирии потеплеет до плюс 13 градусов

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Сегодня в Башкирии потеплеет до плюс 13 градусов Фото: Валерий Шахов

Сегодня в Башкирии потеплеет до плюс 13 градусов, сообщили синоптики республики.

По данным Башгидромета, 5 апреля в регионе будет облачно, местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный — 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха днем — от 8 до 13 градусов тепла.

В понедельник ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью местами сильные. В отдельных районах отложение мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер северный умеренный, днем местами порывы до сильного.

Температура воздуха ночью — от минус 1 до плюс 4 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 2-7 градусов.

Во вторник в Башкирии прогнозируется небольшой снег, местами переходящий в мокрый снег, ночью местами до умеренного. В отдельных районах метель, на дорогах гололедица. Ветер северный умеренный, местами порывы до сильного.

Температура воздуха ночью — от 0 до минус 5 градусов. Днем — от 0 до плюс 5.

Галина Бахшиева
Теги: погода
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