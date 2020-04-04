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Какая помощь требуется медикам-инфекционистам и пациентам с COVID-19 - список

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Какая помощь требуется медикам-инфекционистам и пациентам с COVID-19 - список Фото: Олег Яровиков

Минздрав Башкирии попросил благотворительной помощи и озвучил список вещей, необходимых для врачей-инфекционистов и пациентов с COVID-19. «Медработники не выходят из больницы. С момента поступления последнего больного они находятся на режиме самоизоляции — в больнице или приспособленном общежитии. Смена им установлена четыре часа в сутки, но оставшееся время они вынуждены также проводить не дома», — пояснила замминистра Ирина Кононова. Наиболее актуальна как для пациентов, так и для врачей — одноразовая посуда в виде контейнеров с крышками.

Нужна одежда для пациентов, так как передавать из дома им ничего нельзя — хлопчатобумажные (не трикотажные) пижамы, сорочки, халаты.

Врачам и пациентам требуется резиновая обувь — которую можно обрабатывать.

Медикам в общежитие нужны косметические товары: влажные салфетки, жидкое мыло, крем с пантенолом, крем для рук, шампуни;

бытовые бумажные полотенца, рации, электрические чайники, термосы, стиральные машины, сушилки, утюги, гладильные доски.

Благотворители могут направлять свои предложения на адрес covid19.gl@doctorrb.ru, тема письма — «помощь».

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, самоизоляция, благотворительность, медики
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