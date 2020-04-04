БГМУ и УГАТУ разрабатывают модель прогнозирования развития COVID-19

Ученые БГМУ и УГАТУ разрабатывают математическую модель прогнозирования развития коронавирусной инфекции. Университеты подписали договор о создании проектного офиса, сообщает пресс-служба медвуза.

Модели, которые тестируются на реальных данных, позволят прогнозировать сценарии распространения и инфекции. Опираясь на них, власти и система здравоохранения смогут функционировать более оперативно и эффективно.

«Меры, предпринимаемые сейчас в России, позволяют растянуть пик эпидемии и не допустить массового поступления больных в стационары. Старт развития эпидемии сильно отличался от китайского или итальянского сценариев: у нас большинство первых заболевших заразились за границей, и это люди среднего возраста — 40-50 лет», — прокомментировал ректор БГМУ Валентин Павлов.