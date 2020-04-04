Фото: соцсети В Башкирии не подтвердился COVID-19 у вахтовика, заболевшего в поезде Фото: соцсети

4 апреля стал известен результат анализа на коронавирус 26-летнего вахтовика из Башкирии, заболевшего в поезде «Москва – Белорецк». Он отрицательный, сообщает в своих соцсетях глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта. По его словам, пациент находится в городской инфекционной больнице, его состояние удовлетворительное.

Молодой человек сообщил о плохом самочувствии на станции Инзер 2 апреля. Он также проинформировал, что имел контакт с человеком, впоследствии заболевшим СОVID-19. Вагон перевез в целом 48 пассажиров.