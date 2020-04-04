Фото: Олег Яровиков В Башкирии вторые сутки нет новых заболевших COVID-19 Фото: Олег Яровиков

В Башкирии вторые сутки нет новых заболевших коронавирусной инфекцией. Число заразившихся COVID-19 и госпитализированных остается прежним — 10 и 7, соответственно.

Количество подозреваемых на коронавирус сократилось за сутки с 102 до 85 (из них 12 — дети).

С января в Башкирии протестировано 7595 человек, из них 800 — с признаками ОРЗ, и почти столько же — с тяжелой пневмонией.

В пятницу, 3 апреля, в республику поступила очередная партия в 8 тыс. тест-систем.

Об этом сообщили на ежедневном брифинге по коронавирусу в Минздраве республики.