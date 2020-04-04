Глава Башкирии наделил чиновников полномочиями штрафовать компании за допущение ЧС

Указом главы Башкирии чиновники 15-ти ведомств наделяются полномочиями составлять протоколы об административных правонарушениях по ст. 20.6 КОАП РФ «Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Граждан эта статья не касается. Она подразумевает санкции для должностных лиц и руководителей компаний и предприятий, госструктур, муниципальных властей.

Невыполнение обязанностей по защите населения и территорий от ЧС природного или техногенного характера, невыполнение правил по предупреждению аварий и катастроф на производственных и социальных объектах — штраф должностным лицам 10 тыс. – 20 тыс. руб., юрлицам — 100 тыс. 200 тыс. руб..

Непринятие мер по обеспечению готовности сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а равно несвоевременное направление их в зону — штраф для должностных лиц 10 тыс. – 20 тыс. руб..

Составлять протоколы уполномочены министры и председатели комитетов, руководители отделов, советники, специалисты (в пределах своих компетенций) следующих структур:

Минздрав, Минземимущества, Минлесхоз, Минсельхоз, Минэкологии, Минспорта, Минтруда, Госкомюстиции, Госжилнадзор, Госстрой, Госкомторговли, Гостранс, ГКЧС, Гостехнадзор, Управление ветеринарии.