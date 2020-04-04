Белорецк заблокировался: теперь закрыт въезд со стороны Уфы
Белорецк заблокировался: теперь закрыт въезд со стороны Уфы Фото: соцсети
Власти Белорецкого района закрывают проезд на территорию муниципалитета. Накануне вечером глава муниципалитета Андрей Иванюта написал в соцсетях, что закрыты въезды со стороны Уфы и поселка Ломовка.
2 апреля он сообщал о закрытии въезда со стороны Магнитогорска и Учалов. На блокпостах дежурит дорожная полиция.
Белорецкий район — одна из самых популярных туристических территорий Башкирии. Путем блокировки въездов власти надеются минимизировать риски завоза опасной инфекции.