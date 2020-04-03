Вывоз россиян из-за рубежа приостановлен, выделено полмиллиарда на их пребывание

С 4 апреля международные авиарейсы по вывозу граждан России на родину временно приостановлены.

Граждане, которые сейчас находятся за рубежом и хотят вернуться в Россию, должны будут заполнить специальную форму на едином портале Госуслуг. Она будет доступна в полночь 4 апреля.

С учетом полученных данных будет сформирован новый график вывоза территорию Российской Федерации. Кроме того, гражданам, представившим сведения о себе, будет оказана необходимая социальная помощь.

«Правительство Российской Федерации выделило Министерству иностранных дел 500 млн рублей. Эти средства пойдут на оплату обеспечения их временного пребывания на территории иностранных государств», — сообщают «Известия» со ссылкой на оперштаб правительства по борьбе с коронавирусом.