Фото: Из архива Певец Айдар Галимов обратился к соотечественникам Фото: Из архива

Популярный эстрадный певец Айдар Галимов обратился к соотечественникам с просьбой оставаться дома.

«Дорогие друзья, родные, бабушки, дедушки! Наш народ всегда был и есть такой — любит ходить в гости, жить в дружбе, общаться. Это у нас в крови. Но пришло такое время — пока такие встречи нужно прекратить. Это нужно для того, чтобы сохранить друг друга и чтобы сохранить здоровье родных и близких нам людей. В эти дни, пожалуйста, оставайтесь дома. Все пройдет», — обратился он к жителям Башкирии.

Напомним, в России режим самоизоляции продлен до 30 апреля.