В Сипайлово рядом с домом №22 появилась аллея, состоящая из нескольких сосен-крупномеров. Уфимцев просят придумать название новой аллее на улице Юрия Гагарина.

К жителям башкирской столицы обращается городская администрация:

«Как корабль назовешь, так он и поплывет, как наречешь аллею, так и зацветет. В рамках республиканской экологической акции «Зеленая Башкирия» в рядах деревьев наметится пополнение, аллея будет продолжена и с другой стороны проезда».

Варианты названий надо писать в обсужениях по ссылке. Самые интересные будут вынесены на общее голосование.