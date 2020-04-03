Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 77.73

EUR 85.73

3 апреля Пятница

Уфа   °

Молния
14:05 В Башкирии выявлено 10 человек с коронавирусом. Проведено 6723 тестов. Под подозрением 102 человек. 3 пациента выписаны
Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Уфимцев просят придумать название новой аллее на улице Юрия Гагарина

ОБЩЕСТВО

В Сипайлово рядом с домом №22 появилась аллея, состоящая из нескольких сосен-крупномеров. Уфимцев просят придумать название новой аллее на улице Юрия Гагарина.

К жителям башкирской столицы обращается городская администрация:

«Как корабль назовешь, так он и поплывет, как наречешь аллею, так и зацветет. В рамках республиканской экологической акции «Зеленая Башкирия» в рядах деревьев наметится пополнение, аллея будет продолжена и с другой стороны проезда».

Варианты названий надо писать в обсужениях по ссылке. Самые интересные будут вынесены на общее голосование.

Лейла Аралбаева
Теги: город
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Дистанционное обучение в Башкирии продлится минимум две недели
Дистанционное обучение, стартующее с 6 апреля, продлится в Башкирии минимум две недели. Об этом на брифинге в четверг сообщил министр образования и науки
Внимание! Работодателей Башкирии просят оперативно подать сведения о своих работниках
Работодателей Башкирии просят оперативно подать сведения о своих работниках. Предприятия срочно должны зарегистрироваться на портале «Работа в России». Н
В России нерабочие дни продлеваются до 30 апреля
В России нерабочие дни продлеваются по 30 апреля включительно. Такая мера позволит снизить степень распространения коронавируса нового типа. Об этом заяв
ВТБ выдал первые беспроцентные кредиты предпринимателям
ВТБ начал предоставлять краткосрочные кредиты малому бизнесу на выплату заработной платы сотрудникам. Первые пилотные сделки проведены в Москве с компани
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть