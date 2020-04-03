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Какие детсады будут работать в Уфе 6 апреля — мэрия

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Какие детсады будут работать в Уфе 6 апреля — мэрия Фото: Олег Яровиков

В администрации Уфы назвали адреса дежурных детсадов, которые будут работать 6 апреля во время действия режима самоизоляции.

Как подчеркнули на брифинге в мэрии, дежурные детсады будут принимать детей в каждом районе башкирской столицы. В каждой группе — не более 15 детей.

Демский район:

— детсад № 73 (ул.генерала Кусимова, 17а);

— детсад № 75 (ул.Островского, 18/2).

Калининский район:

— детсад № 58 (ул.Транспортная, 40/2);

— детсад № 57 (ул.Победы, 9, корп.3);

— детсад № 311 (ул.Вологодская, 19/3);

— детсад № 272 (ул.Сельская, 8а).

Кировский район:

— детсад № 3 (ул.Кувыкина, 33/1);

— детсад № 20 (ул.Чернышевского, 122/2);

— детсад № 260 (ул. Расулева, 6/1).

Ленинский район:

— детсад № 255 (ул. Красина, 13/2);

— детсад № 8 (ул.Аксакова, 57а).

Октябрьский район:

— детсад № 113 (проспект Октября, 108/1);

— детсад № 122 (ул. Жукова, 4/3);

— детсад № 325 (ул.Рыльского, 10/2);

— детсад № 218 (ул.Шафиева, 24);

— детсад № 259 (ул. Менделеева, 217/1);

— детсад № 89 (проспект Октября, 60/2).

Орджоникидзевский район:

— детсад № 60 (проспект Октября, 190/3);

— детсад № 217 (ул. Б.Хмельницкого, 126/1).

Советский район:

— детсад № 244 (ул.Красноводская, 11).

«Если у вас есть справка от своего предприятия, индивидуальная карта для передвижения по городу, то вы можете привести детей в 8 утра, взяв с собой паспорт родителя и свидетельство о рождении ребенка в один из перечисленных детских садов, который вам покажется удобным, — пояснила вице-мэр Уфы Алина Сулейманова. — Вы приходите, пишете заявление и мы передаем медицинскую карту ребенка из одного дошкольного учреждения в другое. Мы готовы поставить вашего ребенка на питание по мере необходимости».
Информация о работающих дежурных детсадах будет обновляться на сайте администрации Уфы ежедневно.

«В понедельник, 6 апреля в 9 утра мы соберем полную информацию, сколько у нас в этих детских садах находится детей. Проанализируем и поймем, какие детсады востребованы, а какие — не очень и разместим на сайте мэрии новый список детсадов, которые будут работать со вторника. Каждый день эта информация будет обновляться. В случае необходимости, мы готовы открыть в Уфе детсады круглосуточного пребывания — плюс к тем, которые уже существуют», — добавила Алина Сулейманова.

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Галина Бахшиева
Теги: коронавирус, детсады
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