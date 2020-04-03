Какие детсады будут работать в Уфе 6 апреля — мэрия

Информация о работающих дежурных детсадах будет обновляться на сайте администрации Уфы ежедневно.

Как подчеркнули на брифинге в мэрии, дежурные детсады будут принимать детей в каждом районе башкирской столицы. В каждой группе — не более 15 детей.

В администрации Уфы назвали адреса дежурных детсадов, которые будут работать 6 апреля во время действия режима самоизоляции.

Галина Бахшиева

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