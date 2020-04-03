Волонтеры рассказали, что чаще всего заказывают пожилые люди в самоизоляции

Фото: Центр содействия занятости молодежи г. Уфы







Фото: Центр содействия занятости молодежи г. Уфы

В Башкирии объявлен режим самоизоляции в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Как известно, в группу риска Covid-19 входят люди с хроническими заболеваниями и пожилые люди старше 65 лет. Самоизоляция подразумевает нахождение людей в пределах дома или квартиры. Причины, по которым можно покидать жилье, ограничены: ближайший магазин, аптека, прогулка с собакой и вынос отходов. Для людей преклонного возраста, маломобильным людям и участникам ВОВ рекомендована полная изоляция. На помощь им приходят волонтерские движения.

Каждый день мобильные группы волонтеров на базе Центра содействия занятости молодежи при Комитете по делам молодежи администрации Уфы развозят по необходимым адресам продукты, лекарства и продовольственные товары. Начальник информационно-аналитического отдела Ольга Варламова рассказала корреспонденту «Башинформа» о том, как волонтеры обрабатывают заявки, и что чаще всего заказывают люди группы риска при отсутствии возможности выйти из дома.

«Заказы бывают разные: спицы, нитки для вязания, белизна. Примечательно, что заказывают также рассаду и семена. Ну, и, конечно, базовые продукты. Заявка обрабатывается следующим образом — сотрудники, работающие в колл-центре, записывают адреса и то, что нужно приобрести: лекарства, продукты, продовольственные товары. Группы из волонтеров по 2-3 человека выезжают и привозят все необходимое, закрывая таким образом заявки. Ветеранов Великой Отечественной войны добровольцы обзванивают сами. На сегодняшний день обзвонили 56 участников ВОВ и убедились что они ни в чем не нуждаются и находятся рядом с внуками и детьми. Все люди пожилого возраста приветливо встречают волонтеров, очень рады, благодарят за помощь, желают здоровья и интересуются обстановкой на улице», — рассказывает Ольга Варламова.

Волонтеры в дом не заходят, а при общении соблюдают дистанцию и ходят в экипировке: марлевая повязка, с дезинфицирующие средства, спиртовые салфетки, одноразовые перчатки и прочее. Все добровольцы прошли обучение и стали сертифицированными помощниками в борьбе против коронавируса и имеют сертификаты.

Вместе с волонтерами в числе добровольцев обрабатывает заявки директор центра Елена Недопекина.

Как ранее сообщалось, общероссийский народный фронт, ВОД «Волонтеры-медики», Ассоциация волонтерских центров и общественные организации объединились в проект #мывместе, чтобы помочь людям справиться с трудностями. МБУ "Центр содействия занятости молодежи" совместно с командой Молодёжки ОНФ активно принимают участие во всероссийской акции "Мы вместе".