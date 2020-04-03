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Компания «Травы Башкирии» предлагает доставку по Уфе чая для поддержки иммунитета

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

Компания «Травы Башкирии» предлагает доставку до дома травяных сборов для поддержания иммунитета в период эпидемии.

Фитотепарапевты предлагают использовать травы Башкирии для поддержки иммунитета в период эпидемии и для профилактики коронавируса.

«Использование травяных сборов из натуральных лекарственных растений для профилактики и укрепления иммунитета доказало свою эффективность многочисленными научными исследованиями и многолетним опытом применения в борьбе с вирусными инфекциями, гриппом и ОРВИ. В нашей солнечной республике в большом количестве растут уникальнейшие травы. Из ценнейших башкирских трав компания «Травы Башкирии» уже на протяжении 25 лет производит широкий ассортимент фитопродукции. Считаю, что травяные чаи из башкирских трав могли бы стать отличной альтернативой, к примеру, лимону и имбирю», — говорит вице-президент ассоциации фитотерапевтов РБ Рашит Фархутдинов.

Травяные чаи, настои и отвары укрепляют организм в целом, восстанавливают силы после тяжелых заболеваний, повышают физическую активность и побеждают усталость.

Фитотерапевты советуют выбирать сбор «Противогриппозный», сбор «Жаропонижающий», бальзам «Семицветик» для детей, сироп «Из корня солодки», чайный напиток и бальзам «Лакричный», фиточай «Иммуномодулирующий», бальзам и чайный напиток «Эхинацея», напиток чайный и бальзам «Витаминный», «Шиповник», кисель «Шиповник» и другие.

Все это и многое другое можно заказать прямо из дома в интернет-магазине shop.ufafito.ru с доставкой по Уфе (при заказе от 500 рублей бесплатно доставят (до подъезда).

ИА «Башинформ»
Теги: доставка на дом
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