Оставайтесь дома и получайте пиццу в подарокпартнерский материал
Итальянский ресторан Barzini дарит пиццу всем, кто закажет доставку блюд на сумму от 1000 рублей.
Также в ресторане действует скидка 30% «на вынос».
В Barzini собраны классические рецепты Италии: традиционные виды пасты, блюда, приготовленные на гриле, десерты и пицца на тонком тесте. Время доставки с 12:00 до 22:00, без перерыва и выходных.
+7(347)-299-67-27
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Оставайтесь дома и получайте пиццу в подарок
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