Фото: ИА «Башинформ» Стало известно, с какими вопросами обращаются граждане на горячую линию Минздрава Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

На горячую линию Минздрава Башкирии ежедневно поступает порядка двух тысяч звонков, но не все они касаются медицинской составляющей. Об этом 3 апреля на брифинге сообщила заместитель министра здравоохранения РБ Ирина Кононова.

«По звонкам, у нас геометрическая прогрессия, умноженная на три. У нас сейчас уже более двух тысяч звонков, а начинали мы со 150-ти, с 16 марта. На горячей линии работает 38 студентов БГМУ. Они приняты на работу медицинскими регистраторами, им заведены трудовые книжки. Кроме того, еще 12 волонтеров из университета просто приходят на горячую линию и учатся, как разговаривать. Еще два психолога и четыре сотрудника скорой помощи и Центра медицины катастроф являются линейными руководителями», — сказала представитель Минздрава РБ.

По ее словам, сейчас практически нет медицинских вопросов.

«Основные вопросы связаны с режимом самоизоляции, длиной поводка собаки и многими другими вопросами, — добавила Ирина Кононова и, пользуясь случаем, обратилась к гражданам с просьбой. – Прошу жителей республики обращаться в первую очередь на номер единого колл-центра республики 8 800 201 89 03. Здесь есть все контактные телефоны всех горячих линий органов власти и предприятий».

Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии — здесь﻿.