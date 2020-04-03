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В Башкирии Минздрав обратился к жителям и предприятиям за благотворительной помощью

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии Минздрав обратился к жителям и предприятиям за благотворительной помощью Фото: Олег Яровиков

В Башкирии Минздрав обратился к жителям и предприятиям за благотворительной помощью.

По словам замминистра здравоохранения РБ Ирины Кононовой, для тех больниц, которые закрываются под инфекционные или провизорные госпитали под лечение пациентов с Covid-19, необходим некоторый инвентарь, который нет возможности приобрести на деньги, выделяемые из бюджета.

﻿«Те средства, которые выделил регион и федеральный бюджет — целевые, и направлены на закуп средств индивидуальной защиты и медицинских изделий. Но опыт итальянских и китайских коллег, которые мы изучили, говорит, что потребуется еще множество бытовых, технических изделий и товаров, которые не входят в эти стандарты. Это коврики для пропитывания дезсредств, зеркала в полный рост, чтобы надевать противочумные костюмы, одноразовая посуда для пациентов и персонала, металлические доски для исключения бумажных носителей, маркеры, клейкая бумага, цветной скотч, любая помощь в полиграфии. Поэтому мы просим предприятия и жителей помочь с приобретением этих средств», — отметила Ирина Кононова.
Полный список необходимых предметов будет размещен на сайте Минздрава в ближайшее время. Связаться с ведомством по вопросам оказания благотворительной помощи можно через электронную почту: Covid19. Gl@doctorrb.ru

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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