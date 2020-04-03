Фото: Валерий Шахов Роспотребнадзор Башкирии прояснил, в каких случаях маску носить не обязательно Фото: Валерий Шахов

Главный врач Центра гигиены и эпидемиологии республики Анна Казак на брифинге Минздрава Башкирии в пятницу, 3 апреля, прояснила, в каких случаях жителям республики не стоит носить маски.

«Идет человек в одиночестве по улице в маске. Для чего? Маска в данном случае не нужна! — сказала Анна Казак.

По словам главного врача Центра, маска нужна при контакте с людьми. Кроме того, при соблюдении дистанции в два метра и более маску носить не нужно.

«Не надо себя мучить, носить маски в тех случаях, когда в этом нет необходимости», — подчеркнула Анна Казак.