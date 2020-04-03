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Жителей Нефтекамска предупредили о перекрытии улиц из-за коронавируса

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Жителей Нефтекамска предупредили о перекрытии улиц из-за коронавируса Фото: Ксения Калинина

Администрация Нефтекамска приняла решение перекрывать подъездные пути к городу ежедневно с 10.00 до 18.00 часов. На сайте муниципалитета сообщается, что меры приняты в связи с введением режима «Повышенная готовность» в Башкортостане.

Подъездные пути перекрываются на следующих перекрестках:

ул. Строителей — ул. Ленина;

ул. Строителей — ул. Ленина;

ул. Дзержинского — ул. Ленина;

ул. Победы — ул. Ленина;

ул. Ленина — пр. Юбилейный;

пр. Комсомольский (центральная площадь «Бизнес-центр»);

ул. Ленина — пр. Комсомольский;

ул. Ленина — пр. Комсомольский;

на пересечении ул. Российской и автотрассы Нефтекамск-Дюртюли.

«Все службы экстренного реагирования, общественный транспорт города проинформированы о перекрытии данных участков дорог. На режиме их работы перекрытие данных участков дорог не сказывается», — проинформировали в администрации и рекомендовали горожанам без острой необходимости ограничить использование личного транспорта для перемещений по улицам Нефтекамска.

Между тем, эпидситуация в городе спокойная, ни одного случая заражения коронавирусом не выявлено.

ИА «Башинформ»
Теги: дороги, коронавирус
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