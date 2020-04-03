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Как купить квартиру в Уфе, не выходя из дома

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

Группа компаний «Первый Трест» полностью перешла на дистанционный формат продажи квартир, машиномест и коммерческих помещений во всех жилых комплексах. ГК «Первый Трест» уже давно и успешно применяем технологию удаленного консультирования и оформления сделок при работе с региональными покупателями.

«Не смотря на режим самоизоляции, мы видим высокую активность по сделкам с недвижимостью в связи с нестабильностью рубля. Большинство людей, которые планировали покупку жилья начинают ускорять выход на сделку, пока цена квадратного метра и ипотечные ставки не пошли вверх. Для того, чтобы защитить наших клиентов и сотрудников мы перевели всех на удалённый режим работы. Наши специалисты в режиме онлайн решают задачи по бронированию, оформлению сделок, выпуску электронной цифровой подписи и подаче на электронную регистрацию в Росреестр. Если раньше эта услуга была востребована преимущественно у покупателей из других регионов, то сегодня ей активно пользуются и жители нашего города. Благодаря режиму онлайн все желающие могут купить квартиру в Уфе, не выходя из своего дома», – рассказала Наталья Всесвятская, PR-менеджер ГК «Первый Трест».

Менеджеры работают в стандартном режиме и проводят консультации при помощи всех современных средств коммуникации — на сайте компании, по телефону и электронной почте, через мессенджеры. Как и раньше, покупатели могут получить подробную информацию о жилых комплексах, квартирах, паркингах и коммерческих помещениях в наличии, акциях и скидках, а также о лучших ипотечных программах от банков-партнеров ГК «Первый Трест».

«Все документы присылаются онлайн, подписываются клиентом дома с помощью ЭЦП и отправляются по электронной почте в компанию. Далее мы направляем договор в Росреестр на онлайн регистрацию, после чего готовый документ высылается на электронную почту клиента. Весь процесс занимает от трёх дней», – рассказал Дмитрий Артамонов, начальник юридического отдела ООО «Первый Трест Недвижимость».

Через систему онлайн вы можете не только купить квартиру на первичном рынке, но и воспользоваться услугой Trade-in от ГК «Первый Трест».

«Теперь продать старую квартиру и купить новую вы можете, не вставая с любимого дивана! Услуга «Trade-in» от ГК «Первый Трест» осуществляется в режиме онлайн по улучшенной схеме. Мы параллельно совершаем две сделки, продаем ваше жилье, а взамен предлагаем вам новый вариант квартиру в одном из жилых комплексов ГК «Первый Трест. Мы дистанционно: ответим на все ваши вопросы, оценим вашу вторичную недвижимость, заключим с вами договор и будем проводить показы вашей квартиры. Воспользовавшись услугой Trade-in от ГК «Первый Трест» вы сэкономите не только время и нервы, но и деньги! Во-первых, мы поможем вам продать вашу старую квартиру совершенно бесплатно!* А во-вторых, дадим дополнительную скидку 2 % на новую квартиру от ГК «Первый Трест». Начните новую жизнь уже сегодня», рассказала Адель Сайфуллина, руководитель направлений по работе с агентской сетью и Trade-in.

Берегите своё здоровье, оставайтесь дома.

* Услуга предоставляется бесплатно при покупке квартиры в жилых комплексах ГК «Первый Трест».

ИА «Башинформ»
Теги: ГК Первый Трест
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