Минздрав Башкирии сообщил о состоянии семи пациентов с Covid-19

Еще один пациент с подтвержденным диагнозом Covid-19 выписан из инфекционной больницы Уфы. В общей сложности в Башкирии излечились от новой коронавирусной инфекции три человека. За последние сутки новых случаев заражения на территории региона не зарегистрировано. Об этом на брифинге сообщила заместитель министра здравоохранения РБ Ирина Кононова.

Состояние семи госпитализированных пациентов с новым коронавирусом оценивается как удовлетворительное. Всего в больнице с подозрением находятся 102 пациента, из них 14 — детей.