Фото: Валерий Шахов Госавтоинспекция Башкирии предупреждает об особом режиме работы из-за коронавируса Фото: Валерий Шахов

В условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции Госавтоинспекция Башкортостана перешла на особый режим работы. По данным пресс-службы ведомства, в подразделениях ГИБДД предприняты дополнительные меры, направленные на защиту граждан и сотрудников от распространения Covid-2019.

«Эти меры предусматривают минимизацию личного общения в ходе предоставления госуслуг по линии ГИБДД, надзора за дорожным движением, а также при рассмотрении дел об административных правонарушениях. Соответствующее распоряжение МВД России направлено на места», — сообщили в ГИБДД РБ.

В условиях особого режима:

— госуслуги по регистрации машин, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений производятся только по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг;

— выдача разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства в электронном виде проходит без изменений, по ранее выработанному алгоритму, когда заявки подаются через электронную почту на специально созданный адрес и рассматриваются с установленной периодичностью;

— выдача свидетельств о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, а также свидетельств по допуску транспортных средств к перевозке опасных грузов осуществляется по предварительной записи по телефону;

— во взаимодействии с автошколами сокращено количество одновременно сдающих кандидатов в водители в составе учебных групп. Для этого откорректированы графики проведения экзаменов на право управления машинами;

— направление участников дорожного движения в подразделения Госавтоинспекции для рассмотрения дел об административных правонарушениях при наличии полномочий по принятию решения по делу у должностного лица непосредственно на месте совершения правонарушения и отсутствии обстоятельств, препятствующих принятию такого решения, исключено. Нахождение граждан в служебных автомобилях ГИБДД и помещениях стационарных постов ДПС – минимизировано.