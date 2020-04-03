Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии первый обсерватор принял граждан из Израиля, Индии, Молдавии и Египта Фото: ИА «Башинформ»

В Уфимском районе Башкирии, в селе Нижегородка, с 30 марта введен в строй первый обсерватор. Он обеспечит полную изоляцию на 14 дней граждан, прибывающих из зарубежных государств. Об этом 3 апреля на совещании по коронавирусной инфекции в правительстве РБ сообщил председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.

«На данный момент там находятся четыре гражданина: из Израиля, Индии, Молдавии и Египта. Обсерватор рассчитан на размещение 84 контактеров. Для организации работы обсерватора из резервного фонда правительства РБ выделено 16 млн 700 тысяч рублей», — сказал он.

Дополнительно Госкомитетом РБ по ЧС проработан вопрос об организации обсерваторов на базе отдыха «Восход» в селе Лекаревка Уфимского района, в Абзелиловском районе и городе Октябрьском.

«В создании сети обсерваторов на территории республики проблемных вопросов нет. Действует один обсерватор, оставшиеся три готовы к развертыванию», — добавил Фарит Гумеров.

Охраняет действующий обсерватор частная компания.

Прием заявок на обсервацию от граждан производится через телефон горячей линии Минздрава РБ: 8 (347) 286 58 27.