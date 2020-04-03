Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии к приему больных коронавирусом подготовлено 1348 коек, нужно еще более 1200 Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии к приему больных с COVID-19 подготовлено 1 348 коек инфекционного профиля, из них 501 койка в Уфе. Необходимо еще 1 233 коек, сообщил на совещании в правительстве республики министр здравоохранения РБ Максим Забелин.

По состоянию на 1 апреля в регионе дополнительно развернута 451 койка инфекционного профиля, что составляет 36,5% от нормативной потребности. Дополнительно возможно перепрофилирование отдельно стоящих зданий медицинских организаций и подразделений в инфекционные койки до 2785 единиц в соответствии с требованиями, разработанными федеральным центром. Работа в этом направлении ведется, отметил министр.

В резерве имеется 16 автомобилей скорой медицинской помощи, подготовлен резерв медицинских кадров для оказания медицинской помощи. На сегодняшний день 231 ординатор Башкирского государственного медицинского университета направлен на выездную производственную практику в больницы пяти городов и 44 районов республики. 403 ординатора трудоустроены на должности врачей-терапевтов, педиатров, участковых по срочному договору. 204 трудоустроены на должности среднего медицинского персонала, 158 ординаторов — на должности прочего медперсонала

По словам Максима Забелина, в республике имеется достаточное количество средств индивидуальной защиты. Дополнительно на закупку масок и защитных костюмов было выделено 60 млн рублей. На сегодняшний день имеется 754 исправных аппарата искусственной вентиляции. Ремонтируется 35, они будут готовы к концу апреля. Проводится закупка еще 116 аппаратов, 45 в ближайшее время уже поступят в больницы.

«Увеличивается количество тестов. Сегодня в ночь получили тесты по линии проектов МБА России и группы компаний «Эритех». В субботу ожидаются дополнительные тесты от компании «Фармстандарт». С сегодняшнего дня переходим в круглосуточный режим. Развертывается восемь лабораторий. Будет поставка еще дополнительных расходных материалов и на следующей неделе мы выйдем на уровень не менее трех тестов в сутки», — добавил министр.