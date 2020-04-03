Больницы Уфы, перепрофилированные под инфекционные, готовы к приему больных коронавирусом

Фото: пресс - служба ГФИ по РБ





Фото: пресс - служба ГФИ по РБ

В городской клинической больнице №8 завершился ремонт по перепрофилированию медучреждения для приема больных коронавирусной инфекцией. Все плановые пациенты отправлены в другие больницы. Накануне подготовку клиники по поручению Приволжского полпреда Игоря Комарова проверил главный федеральный инспектор Михаил Закомалдин. Главный врач больницы Алексей Меньшиков рассказал об алгоритме приёма граждан. Здесь развернуто 110 койко-мест. По словам медиков, они готовы трудиться в новых реалиях, и настроены на большой объем работы. Учреждение обеспечено необходимыми медикаментами и техникой, а медперсонал — средствами защиты. Ни одни врач или медицинская сестра не написали отказ от служебной деятельности. Руководство больницы позаботилось не только о пациентах, но и о своих сотрудниках. Для них оборудована большая гостиница, где они могли бы жить на период лечения пациентов и после — на самоизоляции. Михаил Закомалдин отдельно поинтересовался о наличии в больнице аппаратов искусственной вентиляции лёгких. На вооружении у докторов 21 установка ИВЛ. Накануне при клинике БГМУ медперсонал прошел обучение для работы с инфицированными новым коронавирусом.

По словам главного врача городской больницы №5 Азалии Азаматовой, где также побывал Михаил Закомалдин, медучреждение готово принять пациентов с подозрением на коронавирус. Главный федеральный инспектор осмотрел изолированные боксы, отделения реанимации, палаты. Здесь развернуто 128 койко-мест, но при необходимости их количество доведут до 198. Больница примет не только пациентов, но и врачей, которые контактировали с больными.