Жители Башкирии могут получить бесплатную консультацию психологов
Жители Башкирии могут получить бесплатную консультацию психологов Фото: ИА «Башинформ»
Сегодня в пятницу, 3 апреля любой житель Башкирии сможет получить бесплатную консультацию психологов Республиканского ресурсного центра «Семья». Пройдет акция «Доступная линия. Психологическая помощь населению РБ в период карантина».
К специалистам можно обратиться по всем волнующими вопросам.
Психологи будут принимать звонки по следующему графику:
Телефон психологической поддержки родителей 8-800-347-5000, 3 апреля с 11.00 до 20.00.
Детский телефон доверия 8-800-2000-122, 3 апреля — круглосуточно.
Телефон отделения помощи женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации 8 (347) 286 — 02 — 53,
3 апреля с 10.00 до 18.00.