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Башкирская речка Сикася вошла в топ-10 рек с самыми смешными названиями

ОБЩЕСТВО
Фото: Википедия

Башкирская речка Сикася вошла в топ-10 рек с самыми смешными названиями Фото: Википедия

Река Сикася, протекающая по Ишимбайскому району Башкирии, попала в рейтинг самых смешных «речных имен». По итогам опроса пользователей соцсетей сервис Tvil.ru выявил, что самыми смешными люди считают названия рек Колбасинова щель в Краснодарском крае и Кокаиновые горы в Пермском крае. За них проголосовало 28% и 25% туристов, соответственно. На третьем месте — река Сикася в Башкирии, набравшая 11% голосов.

Участников опроса также рассмешили названия рек Блява в Оренбургской области, Кундрючья в Ростовской, Явонь в Новгородской, Нюхаловка в Омской, Звероножка в Подмосковье, Сучек в Тверской области и Пах — в Кировской.

Ударение в названии «Сикася» — на последнем слоге. Река является туристическим местом. Протяженность Сикаси — 46 км, река входит в бассейн реки Волги. При впадении в нее реки Кукраук образуется одноименный водопад.

ИА «Башинформ»
Теги: туризм, опросы
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