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В Башкирии баймакские предприниматели раздали жителям многоразовые маски

ОБЩЕСТВО

Баймакские предприниматели Тимур и Ильсур Набиуллины сделали полезный подарок своим односельчанам.

Они раздали медицинские маски жителям д. Бетеря и с. Темясово Баймакского района.

Всего было роздано 1500 защитных масок многоразового пользования. Раздать их пенсионерам и малоимущим семьям помогли волонтеры.

Средства защиты мужчина приобрел за свой счет. Как сообщает газета «Баймакский вестник», маски бизнесмен и его друзья оставляли в почтовых ящиках, чтобы минимизировать общение.

«Среди нас есть одинокие пожилые люди, малообеспеченные семьи, да и обыкновенные люди, которые по разным причинам лишены возможности съездить или сходить за элементарными средствами защиты и гигиены, такими как маски, антисептики, перчатки. Только объединившись и помогая друг другу, мы сможем победить вирус!» — говорит предприниматель и призывает коллег последовать его примеру.

ИА «Башинформ»
Теги: маски
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