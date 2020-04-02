В Башкирии баймакские предприниматели раздали жителям многоразовые маски
Баймакские предприниматели Тимур и Ильсур Набиуллины сделали полезный подарок своим односельчанам.
Они раздали медицинские маски жителям д. Бетеря и с. Темясово Баймакского района.
Всего было роздано 1500 защитных масок многоразового пользования. Раздать их пенсионерам и малоимущим семьям помогли волонтеры.
Средства защиты мужчина приобрел за свой счет. Как сообщает газета «Баймакский вестник», маски бизнесмен и его друзья оставляли в почтовых ящиках, чтобы минимизировать общение.
«Среди нас есть одинокие пожилые люди, малообеспеченные семьи, да и обыкновенные люди, которые по разным причинам лишены возможности съездить или сходить за элементарными средствами защиты и гигиены, такими как маски, антисептики, перчатки. Только объединившись и помогая друг другу, мы сможем победить вирус!» — говорит предприниматель и призывает коллег последовать его примеру.