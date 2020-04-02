В Башкирии проведена дезинфекция более 34 тысяч подъездов

Во всех муниципалитетах республики организована работа по дезинфекции подъездов многоквартирных домов. Об этом сегодня, 2 апреля, на брифинге республиканского Минздрава информировал заместитель министра ЖКХ РБ Ильдус Мамаев.

«По состоянию на 2 апреля проведена дезинфекция 34288 подъездов из 47740. Сотрудники, которые проводят дезинфекцию, должны иметь не меньше двух пар резиновых перчаток, двух ведер и двух наборов ветоши: отдельно для полов и отдельно для стен, дверей, ручек дверей и окон, поручней, домофона (по рекомендации Минстроя России)», — сообщил спикер.

Периодичность уборки подъездов установлена в договоре управления МКД. Контроль над работой управляющих компаний осуществляет Госкомитет по жилищному и строительному надзору.

Графики вывоза мусора в МКД и частном секторе остаются неизменными, всем региональным операторам рекомендовано усилить эту работу. Что касается юридических лиц, то вывоз ТКО будет осуществляться по факту заполнения контейнеров. Это связано с тем, что многие организации не работают, пояснил министр.