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В Уфе проводится обеспыливание улично-дорожной сети

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба администрации г. Уфы

В Уфе проводится обеспыливание улично-дорожной сети Фото: пресс-служба администрации г. Уфы

В условиях режима полной самоизоляции городские коммунальные и жилищные службы продолжают свою работу, направленную на обеспечение нормативного санитарного состояния городских территорий. Работы продолжаются в круглосуточном режиме.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в ежедневном режиме проводится обеспыливание (помывка) проезжих частей и тротуаров, дезинфекция пунктов остановки общественного транспорта, пешеходных переходов.

«На сегодняшний день в городе работает 86 поливомоечных машин, 53 автомобиля-пылесоса. Для очистки тротуаров и пешеходных зон используется 8 малогабаритных пылесосов, — уточнили в мэрии. — Всего в городе работает около 300 единиц техники и свыше 400 работников коммунальной сферы. С начала года с улиц города вывезено около 9 тысяч кубометров смета и около 37 тысяч кубометров мусора.

По линии жилищных организаций на придомовых территориях трудятся 812 дворников и около 150 единиц техники. Проводится ворошение снега, сбор и вывоз мусора, дезинфекция подъездов, входных групп, элементов общедомового имущества.

Продолжают работать диспетчерские городских служб.

Единая диспетчерская МБУ «Управление жилищного хозяйства г.Уфы»: +7(347)235-48-00;

Единая диспетчерская Управления коммунального хозяйства и благоустройства г.Уфы: +7(347)251-38-11.

ИА «Башинформ»
Теги: город
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