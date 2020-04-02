В Уфе проводится обеспыливание улично-дорожной сети

По линии жилищных организаций на придомовых территориях трудятся 812 дворников и около 150 единиц техники. Проводится ворошение снега, сбор и вывоз мусора, дезинфекция подъездов, входных групп, элементов общедомового имущества.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в ежедневном режиме проводится обеспыливание (помывка) проезжих частей и тротуаров, дезинфекция пунктов остановки общественного транспорта, пешеходных переходов.

В условиях режима полной самоизоляции городские коммунальные и жилищные службы продолжают свою работу, направленную на обеспечение нормативного санитарного состояния городских территорий. Работы продолжаются в круглосуточном режиме.

ИА «Башинформ»

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