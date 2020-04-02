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Регионы получат дополнительные полномочия по внедрению мер в борьбе с COVID-19

ПОЛИТИКА
Фото: kremlin.ru

Регионы получат дополнительные полномочия по внедрению мер в борьбе с COVID-19 Фото: kremlin.ru

Регионы получат дополнительные полномочия по внедрению мер в борьбе с COVID-19. Об этом сегодня в ходе повторного обращения к россиянам сообщил президент Владимир Путин.

«Главам субъектов федерации по моему указу будут предоставлены дополнительные полномочия в борьбе с коронавирусом. До конца текущей недели они должны будут определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных именно для их территорий, как с точки зрения обеспечения здоровья и безопасности людей, так и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры. Повторю, регионы сами, в значительной степени исходя из объективной ситуации, будут принимать решение, о том, какой режим в субъекте федерации или в его отдельных муниципалитетах вводится в соответствии с указом президента России, какие учреждения и организации должны приостановить свою деятельность, а какие могут ее продолжить при строгом обеспечении безопасности граждан», — заявил глава государства.
По его словам, сегодня в разных регионах страны ситуация складывается по-разному. Где-то коронавирус уже создал серьёзную угрозу для людей, например, как в Москве. А есть регионы, в которых не зафиксировано ни одного случая заболевания. Поэтому где-то должны соблюдаться более жесткие ограничения, а где-то достаточно локальных, точечных решений.

«Сегодня крайне важно обеспечить взаимодействие между разными уровнями власти на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Я поручил полномочным представителям в федеральных округах плотно координировать работу регионов. Вся информация должна поступать в координационный Совет при правительстве Российской Федерации по борьбе с коронавирусом, обрабатываться там. И, конечно, действия региональных властей в обязательном порядке должны быть согласованы с санитарно-эпидемиологическими службами. С учетом развития ситуации будем принимать дополнительное решение, если обстановка позволит, скорректируем объявленный период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения», — добавил Путин.

ИА «Башинформ»
Теги: обращение Владимира Путина
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