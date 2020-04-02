Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии прямо с поезда увезли в больницу вахтовика с подозрением на COVID-19 Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии 2 апреля пассажир поезда на станции Инзер обратился за медицинской помощью из-за плохого самочувствия – общего недомогания и температуры +37,8 градусов. Как стало известно агентству «Башинформ» от источника, 26-летнему мужчине поставили предварительный диагноз: острая респираторная вирусная инфекция, подозрение на COVID-19.

По словам пассажира, он возвращался с вахты по маршруту «Москва Казанская – Белорецк», за границей не был, ранее контактировал с человеком, имеющим коронавирусную инфекцию. Мужчину на «скорой» доставили в Белорецкую центральную районную больницу.

Данную информацию подтвердили в пресс-службе Минздрава РБ, отметив, что были установлены контактные лица.

Общее количество перевезенных пассажиров в вагоне, где находился вахтовик, составило 48 человек. Всего в поезде было 116 пассажиров, среди них двое детей. Сотрудников поезда, имевших контакт с заболевшим, исходя из уточненного диагноза, могут временно отстранить от работы.