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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам

ПОЛИТИКА
Фото: РИА

Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам Фото: РИА

Президент России Владимир Путин выступит сегодня с новым обращением к россиянам, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

По его словам, примерное начало трансляции обращения — в 16.00 мск.

«Начиная с четырех можно будет ждать ориентировочно. Сейчас президент работает над текстом этого обращения», — добавил Песков.
В прошлый раз президент России обратился к гражданам 25 марта на фоне распространения коронавируса. Тогда он подчеркнул, что государство должно работать на опережение. При этом главная цель — жизнь и здоровье людей.

Владимир Путин предложил ряд мер для снижения скорости распространения болезни, а также поддержки граждан и бизнеса.

Так, в связи с неблагоприятной обстановкой он выступил за перенос даты голосования по поправкам в Конституцию и установил нерабочую неделю с сохранением заработной платы.

Кроме того, Путин распорядился увеличить пособия по безработице до размера МРОТ, объявить кредитные каникулы для граждан и малого и среднего бизнеса, сохранить все социальные выплаты в ближайшие полгода без подачи документов, а также ряд других мер.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано свыше 820 тысяч случаев заражения, более 40 тысяч человек умерли.

В России общее число заболевших достигло 3548 человек, 235 пациентов выздоровели, 30 — умерли. Проведено более 536 тысяч тестов.

ИА «Башинформ»
Теги: Путин, обращение
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