Фото: Валерий Шахов Жителей Башкирии попросили по возможности оплачивать квитанции за ЖКУ Фото: Валерий Шахов

Жителей Башкортостана волнует вопрос, будут ли управляющие компании начислять пени за просрочку оплаты, если нет возможности выйти из квартиры в условиях режима самоизоляции. На брифинге республиканского Минздрава 2 апреля заместитель министра ЖКХ РБ Ильдус Мамаев сообщил, что пени начисляться не будут ни управляющими, ни ресурсоснабжающими компаниями, начиная с 1 марта 2020 года.

«Это продлится до завершения периода карантина, но это не значит, что сегодня можно не платить. Пользуясь случаем, обращаюсь ко всем пользователям жилищно-коммунальных услуг: по возможности, конечно, оплачивайте», — сказал Ильдус Мамаев.

Также он добавил, что коммунальные службы работают в обычном режиме. Те предприятия, которые занимаются вопросами содержания и уборки городских территорий и территорий населенных пунктов, трудятся в усиленном режиме. Что касается плановых работ по ремонту, они приостановлены. Сегодня коммунальные сотрудники заняты в основном локализацией аварийных ситуаций. Вывоз мусора не изменился, а регоператорам было рекомендовано усилить эту работу.