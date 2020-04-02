Сегодня, 2 апреля — всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. На время действия режима самоизоляции ﻿в Уфе дети с аутизмом в карантин продолжают занятия дома.

﻿Аутизм — расстройство нервной системы, которое может выражаться по-разному: нарушения социального взаимодействия и общения, ограниченные интересы и повторяющиеся действия. Самые простые вещи даются таким детям нелегко, поэтому с детьми с аутизмом нужно постоянно заниматься.

Организация «Рассвет» оказывает помощь детям и взрослым с расстройствами аутического спектра, в обычные дни сюда ходят более 30 детей. Но сейчас дети из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в режиме самоизоляции занимаются дома.

Как сообщает ГТРК «Башкортостан», директор организации «Рассвет» Юлия Кожевникова и мама 9-летнего мальчика с аутическим расстройством называют главной проблемой для детей с аутизмом отсутствие системы, которая бы помогала таким детям и взрослым на протяжении всей их жизни. Грамотная абилитация, инклюзивное образование и введение дневной занятости для взрослых с аутизмом — шаги, в сторону которых следует развиваться, объясняют в центре «Рассвет». Юлия Кожевникова подчёркивает важность нахождения аутистов среди обычных людей.

«Основной дефицит у детей с аутизмом — отсутствие социальных навыков. Поэтому когда говорят, что лучше им в коррекционный сад или куда-то, то на самом деле не лучше — там нет сверстников, и это среда изолированная достаточно. Жить они будут в обычном обществе. Им надо и жить, и работать, и вообще, ходить в магазины, в аптеку, в кино, в театр», — ﻿объясняет директор организации помощи детям и взрослым с расстройствами аутического спектра «Рассвет».

Сейчас у некоторых детей с аутизмом появились тьюторы — специальные помощники, неформальные преподаватели, сопровождающие ребёнка. С тьюторами такие дети могут ходить в обычную школу. Но пока этот институт только начинает развиваться.