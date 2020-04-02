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В Башкирии в режиме самоизоляции проведут 137 необычных церемоний бракосочетаний

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии в режиме самоизоляции проведут 137 необычных церемоний бракосочетаний Фото: ИА «Башинформ»

В предстоящие пятницу и субботу отделы ЗАГС Башкирии будут регистрировать браки в условиях самоизоляции. Как сообщили в Госкомюстиции по республике, в церемонии бракосочетания будут присутствовать только жених и невеста. Родителей, друзей, операторов и фотографов в зал пускать не будут.

В пятницу, 3 апреля, с соблюдением таких требований поженятся 68 пар в регионе, 38 — в Уфе, 7 — в Салавате, по три — в городах Октябрьский и Ишимбай. Четыре пары приняли решение перенести заключение брака на более поздний срок.

В субботу, 4 апреля, будет зарегистрировано 69 браков, 42 — в Уфе.11 пар перенесли бракосочетание на другую дату.

Напомним, что в связи с распространением коронавирусной инфекции, отделы ЗАГС республики временно приостановили государственную регистрацию заключения и расторжения брака. Молодоженам предлагают перенести регистрацию на более поздний срок — после 1 июня 2020 года. В исключительных случаях, при невозможности изменения даты, регистрация производится лишь в присутствии лиц, вступающих в брак — без приглашенных лиц.

Гульфия Акулова
Теги: заключение браков, ЗАГС
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