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«ЕдыКоробка»: доставка продуктов действует в Стерлитамаке, Салавате и Ишимбае

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

На юге Башкирии появилась доставка продуктов — «ЕдыКоробка». Сервис действует в Стерлитамаке, Салават и Ишимбае.

Всем желающим доставляют органические продукты от ремесленников и фермеров Башкирии.

Онлайн-магазин «Еды коробка»: http://www.edikorobka.ru/ был создан буквально за 1 неделю (еще до введения режима самоизоляции) мы создали современный функциональный онлайн-магазин. Любой житель Стерлитамака и близлежащих городов может оформить заказ на доставку продуктов: 1 коробка продуктов от «Еды коробка» заменит поход в магазин.

В команде «ЕдыКоробка» есть диетолог-нутрициолог Анна Евгенова — она строго контролирует качество и натуральность готовой продукции «Еды коробка», консультирует производителей и клиентов. «Химия» с антибиотиками не пройдут. А каждый клиент получает бесплатную консультацию профессионального диетолога.

Оставайтесь дома, «ЕдыКробка» доставит лучшие продукты от ремесленников и фермеров! Продукты передаются бесконтактным способом, с соблюдением всех санитарных норм.

Каждый день список производителей сервиса «ЕдыКоробка» пополняется, но это всегда лучшие из лучшие и только 100% органические продукты от местных производителей:

  1. Сыроедческие урбечи ВКУСНОПАСТА,
  2. Ремесленный шоколад из какао-бобов Chocotta,
  3. Хлеб из шугуровской БИОмуки «ХлебМастер»,
  4. Мясные полуфабрикаты, колбаски-гриль, пельмени и манты и другие мясные деликатесы бренда «Мы из мяса»,
  5. Халяльные колбасы из конины от частной коптильни «Сафар»,
  6. Витаминизированная микрозелень от семейной Фермы «МИКРОЗЕЛЕНЬ»,
  7. Полезные десерты без сахара и белой муки «Без сахара»
  8. Целебные сыродавленые масла
  9. Лучшие сыроделы Башкирии- «Сыры от Джуманали», «Башкирская коза»,
  10. Чаи и сиропы от ССПОК «Целебные травы», «Травы Башкирии»,
  11. Целебные диетические талканы «Актирман»,
  12. Козье и коровье молоко, мясо, овощи от фермеров с разных районов республики.
Список продуктов и производителей обновляется каждый день, едва ли не каждый час — следите за обновлениями.

Заказать продукцию можно на сайте http://www.edikorobka.ru/ или по телефону: +7 967 739 17 06.

ИА «Башинформ»
Теги: Стерлитамак, Салават, Ишимбай, доставка еды
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