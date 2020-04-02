«ЕдыКоробка»: доставка продуктов действует в Стерлитамаке, Салавате и Ишимбае

«ЕдыКоробка»: доставка продуктов действует в Стерлитамаке, Салавате и Ишимбаепартнерский материал
На юге Башкирии появилась доставка продуктов — «ЕдыКоробка». Сервис действует в Стерлитамаке, Салават и Ишимбае.
Всем желающим доставляют органические продукты от ремесленников и фермеров Башкирии.
Онлайн-магазин «Еды коробка»: http://www.edikorobka.ru/ был создан буквально за 1 неделю (еще до введения режима самоизоляции) мы создали современный функциональный онлайн-магазин. Любой житель Стерлитамака и близлежащих городов может оформить заказ на доставку продуктов: 1 коробка продуктов от «Еды коробка» заменит поход в магазин.
В команде «ЕдыКоробка» есть диетолог-нутрициолог Анна Евгенова — она строго контролирует качество и натуральность готовой продукции «Еды коробка», консультирует производителей и клиентов. «Химия» с антибиотиками не пройдут. А каждый клиент получает бесплатную консультацию профессионального диетолога.
Оставайтесь дома, «ЕдыКробка» доставит лучшие продукты от ремесленников и фермеров! Продукты передаются бесконтактным способом, с соблюдением всех санитарных норм.
Каждый день список производителей сервиса «ЕдыКоробка» пополняется, но это всегда лучшие из лучшие и только 100% органические продукты от местных производителей:
- Сыроедческие урбечи ВКУСНОПАСТА,
- Ремесленный шоколад из какао-бобов Chocotta,
- Хлеб из шугуровской БИОмуки «ХлебМастер»,
- Мясные полуфабрикаты, колбаски-гриль, пельмени и манты и другие мясные деликатесы бренда «Мы из мяса»,
- Халяльные колбасы из конины от частной коптильни «Сафар»,
- Витаминизированная микрозелень от семейной Фермы «МИКРОЗЕЛЕНЬ»,
- Полезные десерты без сахара и белой муки «Без сахара»
- Целебные сыродавленые масла
- Лучшие сыроделы Башкирии- «Сыры от Джуманали», «Башкирская коза»,
- Чаи и сиропы от ССПОК «Целебные травы», «Травы Башкирии»,
- Целебные диетические талканы «Актирман»,
- Козье и коровье молоко, мясо, овощи от фермеров с разных районов республики.
Заказать продукцию можно на сайте http://www.edikorobka.ru/ или по телефону: +7 967 739 17 06.