Фото: ИА «Башинформ» Жители Башкирии рискуют и пользуются дома услугами парикмахеров и специалистов по маникюру Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии специалисты по маникюру и парикмахеры в условиях режима самоизоляции продолжают выезжать на дома и оказывать услуги населению. Как пояснили на брифинге Минздрава РБ, тут наблюдается два вида нарушения.

«Первое — это оказание услуг населению, запрещенных на дому, и второе – это нарушение режима самоизоляции», — пояснил и.о. начальника отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории регионального Роспортебнадзора Венер Изикаев.

В случае нарушений установленного в Башкирии режима самоизоляции, гражданам следует обращаться на телефон горячей линии Роспотребнадзора: 8-800-700-90-30, а также в МВД РБ, где также ведется мониторинг нарушений. Телефон горячей линии Минздрава РБ предназначен для вопросов, касающихся медицинской составляющей: здоровья, работы медиков, больничными листами.