Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии выздоровел второй пациент с коронавирусом Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии выздоровел второй пациент с коронавирусом. По состоянию на 13.00 часов 2 апреля 2020 года, в республике подтверждены еще два дополнительных случая новой коронавирусной инфекции. Итого в Башкирии 10 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом на брифинге 2 апреля сообщил министр здравоохранения РБ Максим Забелин.

«Напомню, что 31 марта из больницы с выздоровлением была выписана первая пациентка. Сегодня выписан и второй пациент, который выздоровел», — сказал глава министерства.

Сейчас в стационаре остаются восемь человек. Их состояние удовлетворительное. Они продолжают лечение в соответствии с теми рекомендациями, которые разработаны Минздравом РФ и Роспотребнадзором.

По словам Максима Забелина, с подозрением на COVID-19 в стационарах РБ находятся 106 человек, из них 14 — несовершеннолетние. Всего на новую коронавирусную инфекцию было сделано 5816 анализов.