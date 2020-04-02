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Для выпускников Башкирии организуют онлайн-курсы с лучшими педагогами региона

ОБЩЕСТВО
Фото: Depositphotos.com

Для выпускников Башкирии организуют онлайн-курсы с лучшими педагогами региона Фото: Depositphotos.com

Для выпускников 9 и 11 классов в Башкирии будут организованы специальные онлайн-курсы, сообщил в четверг на брифинге по вопросам дистанционного обучения министр образования и науки региона Айбулат Хажин.

«Надо готовиться к прохождению государственной итоговой аттестации. Выпускники будут сдавать ОГЭ, ЕГЭ. Для них по субботам в онлайн-режиме мы будем организовать онлайн-курсы по нескольким предметам, по решению заданий контрольно-измерительных материалов (КИМ). Также будет проводиться разбор типичных ошибок, которые допускали в прошлые годы, как по ЕГЭ, так и по ОГЭ», — заявил Айбулат Хажин.

Начало занятий для выпускников запланировано на 11 часов.

Как подчеркнул глава Минобрнауки Башкирии, онлайн-занятия будут вести лучшие педагоги республики, которые ежегодно готовят стобалльников, высокобалльников.

«И самое главное: мы подключили наших учителей, работающих в наших предметных комиссиях по проверке уже решенных заданий. Это люди, которые полностью, изнутри понимают, что такое контрольно-измерительные материалы. Поэтому я рекомендую всем выпускникам подключаться в онлайн-режиме к нашим педагогам. Ссылки на онлайн-курсы будут доведены до них через классных руководителей», — добавил министр.

Галина Бахшиева
Теги: коронавирус, онлайн-курсы, выпускники
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