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Уфа входит в Топ-3 самых дисциплинированных городов России по самоизоляции

ОБЩЕСТВО

Жители Уфы дисциплинированно сидят дома и образцово соблюдают режим самоизоляции. Об этом свидетельствуют данные автоматизированных систем городского видеонаблюдения с распознаванием лиц, изменение интернет-трафика (в сторону увеличения потребления домашнего интернета), снижение числа транзакций по банковским и транспортным картам, снижение до минимума активности пространственного перемещения мобильных устройств GSM-связи, фиксируемой базовыми станциями операторов.

«Совместно с ЦОБ Уфы мы мониторим город по камерам, ежедневно отслеживаем активность людей и исходя из этого координируем полицию, патрули, которые проверяют граждан, следим за перемещениями транспорта, совместно с банками видим активность по банковским картам, — рассказывает руководитель Госкомцифры РБ Геннадий Разумикин. — Количество банковских транзакций через валидаторы и терминалы оплаты в Уфе существенно сократилось и выросло число транзакций через системы онлайн-оплаты. Это говорит о повышении спроса на дистанционные сервисы, такие как доставка еды, дистанционный заказ товаров. По данным интернет-провайдеров Уфы, значительно, почти в 2 раза вырос объем трафика, в городе каналы связи забиты сегодня на 80% (рост в пользу домашнего интернета). Также мы совместно с Минкомсвязи России отслеживаем перемещения людей, которые в течение последних 14 дней пересекали границу России, большинство из них добросовестно соблюдают режим самоизоляции, а с теми, кто не соблюдает — проводим работу совместно с компетентными органами».

По данным Госкомцифры РБ, количество транзакций по транспортной карте «Алга» в понедельник, 30 марта (когда еще режим всеобщей самоизоляции не был введён), сократилось в 3 раза, а за последние сутки — уже в 6 раз с 450 тысяч до 80 тысяч в сутки. Это свидетельствует о том, что люди значительно реже пользуются общественным транспортом.

По словам Разумикина, все эти данные никак не коррелируют с сообщениями ряда СМИ о том, что Уфа якобы недостаточно самоизолировалась. К тому же, по индексу самоизоляции Яндекса за прошедшие сутки Уфа входит в Топ-3 самых дисциплинированных городов-миллионников России, наряду с Казанью и Нижним Новгородом, это означает, что на улицах города почти никого нет.

ИА «Башинформ»
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