В Башкирии подтверждено два новых случая заражения Covid-2019
В Башкирии выросло количество зараженных новой коронавирусной инфекцией. За сутки количество пациентов с подтвержденным диагнозом выросло на два случая. Об этом официально сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением вируса.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Уфа входит в Топ-3 самых дисциплинированных городов России по самоизоляции
В Башкирии подтверждено два новых случая заражения Covid-2019
В России за сутки выявлен 771 новый случай заражения Covid-19; общее число достигло 3548
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи