В Башкирии избрали нового главу сельсовета после скандала с предшественником из-за поездки
В Башкирии избрали нового главу сельсовета после скандала с предшественником из-за поездки Фото: instagram/@ilyasov_yulay
В Куюргазинском районе избрали нового главу Ермолаевского сельсовета вместо уволившегося после критики главы республики Радия Хабирова предшественника.
Новым главой сельсовета стал предприниматель Альберт Кучербаев. Об этом сообщил глава администрации Куюргазинского района Юлай Ильясов в своих соцсетях.
Он отметил, что Альберт Кучербаев долгие годы занимался предпринимательством — изготовлением и продажей мебели. Поэтому, по словам Юлая Ильясова, его знают многие жители района.
«Уверен, он успешно справится с поставленными задачами на новой должности», — отметил глава администрации Куюргазинского района.