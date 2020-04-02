«Уверен, он успешно справится с поставленными задачами на новой должности», — отметил глава администрации Куюргазинского района.

Он отметил, что Альберт Кучербаев долгие годы занимался предпринимательством — изготовлением и продажей мебели. Поэтому, по словам Юлая Ильясова, его знают многие жители района.

Новым главой сельсовета стал предприниматель Альберт Кучербаев. Об этом сообщил глава администрации Куюргазинского района Юлай Ильясов в своих соцсетях.

В Башкирии избрали нового главу сельсовета после скандала с предшественником из-за поездки Фото: instagram/@ilyasov_yulay

ИА «Башинформ»

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