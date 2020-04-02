В Уфе провели первую онлайн-свадьбу в условиях полной самоизоляции
В Уфе провели первую онлайн-свадьбу в условиях полной самоизоляции Фото: Стоп-кадр видео
Коронавирус и режим полной самоизоляции в Башкирии не помешал молодоженам из Уфы провести свадебный банкет. Вахит и Лиля собрали гостей на торжество онлайн и пригласили ведущего.
Было, как говорится, все: и первый танец, и переводы денег, и белое платье со костюмом, и «Горько». В качестве призов участникам свадебных конкурсов раздавали туалетную бумагу и макароны.
А тосты звучали актуальные:
Пока на карантине, с детишками не тяните!
Подарок вам, дети, путевка в Италию. Да шучу я!
Держите мой подарок, сейчас переведу!
Видео торжества уфимцы разместили в «Инстаграм» на странице сообщества «БашДТП».