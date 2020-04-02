Фото: Стоп-кадр видео В Уфе провели первую онлайн-свадьбу в условиях полной самоизоляции Фото: Стоп-кадр видео

Коронавирус и режим полной самоизоляции в Башкирии не помешал молодоженам из Уфы провести свадебный банкет. Вахит и Лиля собрали гостей на торжество онлайн и пригласили ведущего.

Было, как говорится, все: и первый танец, и переводы денег, и белое платье со костюмом, и «Горько». В качестве призов участникам свадебных конкурсов раздавали туалетную бумагу и макароны.

А тосты звучали актуальные:

Пока на карантине, с детишками не тяните!

Подарок вам, дети, путевка в Италию. Да шучу я!

Держите мой подарок, сейчас переведу!

Видео торжества уфимцы разместили в «Инстаграм» на странице сообщества «БашДТП».