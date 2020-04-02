Фото: Валерий Шахов В Башкирии апрельские пенсии почтальоны всем принесут на дом Фото: Валерий Шахов

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции почтальоны принесут апрельские пенсии и пособия всем своим получателям на дом, сообщили в УФПС по Башкирии.

По последним данным, в республике 6,5 процента получающих пенсии через Почту России до сих пор лично приходят за ними в отделения связи. В апреле на почту можно не ходить – почтальон доставит пенсии и пособия на дом в установленный день выплаты.

«Мы просим клиентов воздержаться от посещения почтовых отделений, если в этом нет крайней необходимости, а также пользоваться дистанционными каналами обслуживания. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора будет сокращено количество клиентов, которые могут одновременно находиться внутри отделения. Во время ожидания необходимо соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра. На пол будет нанесена соответствующая разметка», — добавил пресс-секретарь УФПС по Башкирии Борис Слуцкий.

2 и 3 апреля почтовые отделения Башкирии работают в обычном режиме. О дальнейшем режиме работы отделений будет сообщено дополнительно.

Напомним, в связи с указом президента России о нерабочих днях с 30 марта по 3 апреля Пенсионный фонд досрочно профинансировал доставочным организациям выплату апрельских пенсий и пособий.

Как сообщал «Башинформ», в конце марта пенсионерам, получающим пенсии через Сбербанк и «Банк Уралсиб», были досрочно перечислены на их банковские счета пенсия и иные социальные выплаты за апрель месяц.

На сегодняшний день доставку 35,5% получателей пенсий и социальных выплат в регионе осуществляют почтовые отделения, 64% — кредитные организации, 0,5% — стационарные организации социального обслуживания и исправительные учреждения.