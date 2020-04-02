В Уфе подводные маски приспособили для защиты врачей и медсестер от коронавируса

В Уфе предприниматели модернизировали маски для снорклинга, чтобы их могли использовать врачи и медсестры в целях защиты от заражения коронавирусной инфекцией.

Уфимец Александр Улитин предложил распечатать на 3D-принтере переходники от трубки маски к фильтру, использующемуся в аппаратах ИВЛ.

Предприниматель Адиль Юлдашев (владелец сети магазинов «Чемпион» и «Территория 3000») безвозмездно передаст 90 масок для подводного плавания. Их смогут использовать сотрудники 30 реанимационных бригад.

Главный реаниматолог РБ и ПФО Константин Золотухин ознакомился с изобретением уфимцев и одобрил его.

Александр Улитин бесплатно распечатает коннекторы к фильтрам ИВЛ, они в больницах есть.

«Маска для подводного плавания очень герметична. На верхнюю трубку надевается переходник и на него фильтр от аппарата ИВЛ. Для врача это очень серьезное средство индивидуальной защиты, на порядок лучше, чем респиратор и тем более медицинская маска» — пояснил «Башинформу» Адиль Юлдашев.