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Путин наделил правительство полномочиями вводить режим ЧС

ПОЛИТИКА

Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении правительства РФ дополнительными полномочиями в связи с пандемией коронавируса, в том числе по введению режимов ЧС и повышенной готовности на всей территории страны либо на ее части.

Согласно пояснительной записке, опубликованной на официальном интернет-портале правовой информации, закон подготовлен для урегулирования отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции. Он наделяет правительство правом в случае угрозы возникновения или при возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций осуществлять полномочия координационного органа единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Кроме того, предлагается дополнить перечень причин возникновения чрезвычайной ситуации распространением заболевания, представляющего опасность для окружающих.

Кроме того, кабмин наделяется правом ограничивать на срок до 90 дней торговлю определенными медицинскими изделиями, а в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации — вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве. Предусмотрена и поддержка туроператоров: речь идет об изменении сроков внесения взносов в фонды персональной ответственности и о механизме использования таких фондов для возврата средств туристам по решению правительства РФ по каждой «закрытой» из-за коронавируса стране, уточняет ТАСС.

ИА «Башинформ»
Теги: Правительство РФ, Владимир Путин, режим ЧС
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