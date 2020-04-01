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Россиянам нужно сидеть дома более 14 дней - Роспотребнадзор

ПОЛИТИКА

Россиянам нужно сидеть дома более 14 дней, введенная в России нерабочая неделя позволяет снизить степень распространения коронавируса нового типа, однако, нерабочие дни следует продлить. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

«Это крайне важное решение, крайне важный указ, который позволяет сегодня снизить степень распространения и скорость распространения вируса, что, безусловно, сегодня присутствует, и будет присутствовать какое-то время. Период разрыва связей передачи тоже должен быть кратным 14 дням. Но 14 дней — это, конечно, недостаточно, этих дней должно было бы быть больше», — сказала Попова журналистам на сегодняшнем брифинге.

По ее мнению, особо важно сократить количество контактов.

«Вот эта неделя, которую мы проводим, а по факту — это больше, чем семь дней, это 9-10 дней, когда мы разобщены, когда мы имеем возможность не общаться даже в рабочих условиях, это, конечно, большой вклад в дело противодействия распространению вируса», — отметила она.

По ее словам, нужно не останавливаться в проведении всех мероприятий, которые были начаты. Эффект от них уже есть, но он также не наступает сиюминутно.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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