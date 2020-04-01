Фото: Олег Яровиков В Уфе со 2 апреля будут работать группы в 28 детских садах Фото: Олег Яровиков

В Уфе со 2 апреля будут работать группы в 28 детских садах. В этих дошкольных образовательных организациях работа дежурных (разновозрастных) групп будет обеспечена с обязательным соблюдением карантинных и профилактических мероприятий.

Дежурные группы формируются для 442 детей, родители (законные представители) которых работают в организациях, осуществляющих непрерывную деятельность, а также в организациях иных категорий в соответствии с указами Президента Российской Федерации и главы Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республики Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

Информация о работающих дошкольных учреждениях — по ссылке.