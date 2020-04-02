«Паника заразнее коронавируса» - психолог

Призрак коронавируса шагает по планете. В Башкирии пока зафиксировано восемь заболевших этой хворью. В масштабах миллионной республики это не много, но деваться от гнета информационной лавины нам некуда, поэтому паника набирает обороты. Психолог Елена Садыкова объясняет, как возникает тревога и что с ней делать.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Паника заразнее коронавируса. Есть шанс, что от заразы отобьется иммунитет, а вот тревогу мы умеем читать даже по выражениям лиц людей в супермаркете. И, что самое подлое, вы можете даже не понять, что подхватили общепланетный мандраж – это происходит на бессознательном уровне. За панику отвечает подкорка – так называемый рептильный мозг. Он у нас мало чем отличается от мозга животных и работает по принципу «все побежали и я побежал». В сознание информация не поступает, потому что сигнал от внешнего мира ух, какой опасный.

«Думать тут нечего, беги, организм, вот тебе гормонов стресса для скорости!»

«Бегу! — отвечает организм и машинально добавляет. — Мне пять кило гречки и туалетную бумагу. Пакет не надо». Да-да, я про дефицит, который мы делаем вот этими вот руками, которые таскают из магазина баулы с припасами съестного на случай апокалипсиса (который у нас пока ничто не предвещает). Дело еще в том, что у россиян с дефицитом особые, давние отношения.

С ним связана наша коллективная травма голодных 90-х, которую мы не пережили до сих пор и чуть что – проигрываем один и тот же невротический сценарий с массовой закупкой продуктов.

И ВСЕ ЭТО – НЕ ПРИХОДЯ В СОЗНАНИЕ!

Кроме команды «беги» (за гречкой) в стрессовой ситуации мозг дает нам на выбор еще две опции: «бей» и «замри». Все эти реакции годятся для того, чтобы наш древний предок мог спастись в лесу от хищника. Но сегодня по факту бить некого. Более того – угроза эпидемии пока довольно теоретическая. А реакция-то уже есть! Поэтому некоторые выходят снимать напряжение на цифровой войне, изливая агрессию в комментариях в соцсетях. А кто-то вдруг «замирает»: знакомо состояние, когда после пережитого стресса все валится из рук и шевелиться не хочется вообще?

КАК СПРАВИТЬСЯ С ТРЕВОГОЙ

Делайте что-то простое и полезное по дому, чтобы «заземлить» свою психику. Если вы давно ждали знака, чтобы перегладить кучу белья или повесить полку, то вот он – знак! Пора.

Физическая нагрузка отлично снимает эмоциональное напряжение. Интернет с видеоуроками в помощь, если опасаетесь ходить в спортзал. Можно еще устроить антикоронавирусные танцы всей семьей – заряжает и сближает.

Осваивайте дыхательные практики. Самое простое: глубоко и медленно дышать, при вдохе как следует надувая живот и втягивая при выдохе. Если есть знакомые вокалисты, попросите, чтобы научили. Уже получается? Отлично, усложняем: теперь визуализируйте, как выдох проходит через в стопы. Это поможет почувствовать опору, если от тревоги возникает ощущение, что «земля уходит из-под ног».

Смех — еще одно безотказное средство против тревоги и страха. Есть люди, у которых в пугающей ситуации лицо автоматически расплывается в улыбке, хотя на самом деле ничего смешного не происходит (если вы смотрели фильм про Джокера, то наверняка запомнили его компульсивный, то бишь неконтролируемый, навязчивый смех). Так психика пытается скомпенсироваться, снять напряжение, чтобы не «перегореть» от него. Вы можете использовать этот прием сознательно, включив добрый смешной фильм или развлекательную передачу, когда накатывает тревога.

Ну и, пожалуй, самый главный совет: включать рациональное, логическое мышление. Заряженный паникой мозг активирует наши примитивные реакции, и мы словно бы регрессируем, превращаемся в маленьких испуганных детей. Никто снаружи не придет вас успокаивать и учить жить в меняющейся реальности – вся надежда на вашего собственного внутреннего Взрослого. Это та ваша часть, которая отвечает за то, чтобы сопоставлять факты, соизмерять опасность и фильтровать информацию, которая поступает сегодня из каждого утюга. Ну и за мытье рук, конечно, отвечает тоже он – ваш внутренний Взрослый.