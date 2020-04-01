Власти Башкирии помогли вернуться на родину из Индии четырем жителям республики

Сегодня в Башкирию из Индии вернулись четыре туриста. Они прибыли рейсом Аэрофлота через Москву. Возвращение жителей Башкортостана курировал лично глава республики Радий Хабиров. Благодаря совместным усилиям российского Посольства с властями Республики Башкортостан, несмотря на закрытие границ из-за пандемии коронавируса, им удалось попасть на рейс Аэрофлота и вернуться домой без проблем.

«Наконец-то родная земля! Мы добрались, всё хорошо, — говорит уфимка Юлиана Хакимзянова. — В аэропорту у нас взяли все необходимые анализы, мы заполнили все анкеты, всё очень дружелюбно, оперативно. Мы хотим сказать огромное спасибо за поддержку Радию Фаритовичу Хабирову, Госкомитету по внешним экономическим связям, Госкомитету по туризму. Всё время были на связи, курировали нас и во время нашего нахождения в Дели, и во время нашего передвижения, постоянно интересовались, помогали во многих вопросах. Мы очень рады, что наконец-то дома.

Туристы выезжали в Индию в составе организованной группы. До аэропорта в день вылета добраться было крайне сложно, так как работа общественного транспорта в Индии остановлена до 15 апреля, и четверка наших соотечественников не успела на свой рейс Аэрофлота. Они обратились в социальные сети с призывом о помощи, ведь ситуация в Индии с каждым днем становилась тяжелее.

Обращение наших земляков в соцсетях отловила автоматизированная система распознавания обращений граждан «Инцидент-менеджмент», работающая в республике с конца 2018 года, после чего к решению проблем по выезду на родину подключились власти Башкирии. Госкомитет по внешним экономическим связям РБ оказал помощь в бронировании на другой рейс Аэрофлота.

«Только что мы приземлились в городе Уфе и сейчас едем домой. Хотим поблагодарить руководство нашей республики, главу нашего Радия Фаритовича, Госкомитет по внешним экономическим связям, Госкомитет по туризму, Посольство Российской Федерации в Индии за оказанную нам помощь. Нам помогали с проживанием, питанием и были всегда на связи, консультировали постоянно. Еще сотрудники посольства помогали нам перемещаться по Дели, нас довозили до отеля, из отеля до аэропорта. Без дипломатов там невозможно передвигаться, всё закрыто, блок-посты, поэтому мы выражаем искреннюю благодарность. Спасибо большое, что мы вернулись на Родину!», — говорят Гульнара Бурангулова и Елена Гаврилова.

Сейчас по прибытии в Башкирию все туристы находятся на карантине по месту жительства.

На сегодняшний день на территории Индии остаются 78 граждан России из Башкирии.